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25 серпня 2020, вівторок, 14:35 10
Суспільство 2020-08-25T16:15:02+03:00
Українські Новини
Проти карантинних обмежень протестували в Чернівцях

Проти карантинних обмежень протестували в Чернівцях

Кира Молчанова
Карантин, Акція протесту, Чернівці, Коронавірус, Карантин в Чернівцях, червона зона
Протести в Чернівцях Фото: molbuk.uа
Протести в Чернівцях Фото: molbuk.uа

У Чернівцях, де склалася небезпечна ситуація з поширенням коронавірусу, пройшла акція протесту через рішення уряду внести місто в "червону зону" карантину.

Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

Під будівлею Чернівецької міськради зібралися близько півтисячі людей, які заявили про те, що не мають наміру дотримуватися карантину. Вони вимагають у місцевої влади працювати і заробляти гроші, а школи не закривати, щоб відправити туди дітей.

Протестувальники взяли з собою плакати з написами плакати "Чим гірші Чернівці від Тернополя, Луцька, Львова?", "Дайте можливість дітям вчитися", "Ми хочемо займатися спортом", "Хто буде платити комунальні послуги?" та іншими.

З слів секретаря Чернівецької міськради Василя Продана, який зараз виконує обов'язки міського голови, місцева влада не буде дотримуватися карантинних обмежень, яких потрібно дотримуватися в "червоній зоні".

Люди зібралися на мітинг. Фото: molbuk.uаЛюди зібралися на мітинг. Фото: molbuk.uа

Протестуючі вимагають не зупиняти роботу інфраструктури. Фото: molbuk.uаПротестувальники вимагають не зупиняти роботу інфраструктури. Фото: molbuk.uа

Як повідомляли Українські Новини, за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, в тому числі Чернівці, віднесені до "червоній зоні", Київ залишився в "жовтій", хоча частина його області переводять в "помаранчеву".

Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

З 3 серпня діє  поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони  в залежності від епідемічної ситуації.

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