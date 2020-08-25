У Чернівцях від коронавірусу помер італієць

24 серпня в Чернівцях від коронавірусної хвороби помер громадянин Італії.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької облдержадміністрації.

У чоловіка 1944 року народження були кардіосклероз, серцева недостатність і цукровий діабет. Протягом останнього тижня він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Помер в обласній лікарні.

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано п'ять летальних випадків. У всіх померлих були важкі двосторонні пневмонії.

Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 266.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях дозволили роботу ринків, дитячих садів і шкіл, перебуваючи в "червоній зоні" епідбезпеки.

Проте забороняється робота розважальних закладів, проведення масових заходів із кількістю учасників понад 20 осіб в закритому приміщенні.

Також у Чернівцях протестували проти карантинних обмежень.

20 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні віднесла Чернівці до "червоної" зони.

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