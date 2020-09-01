Чернівці почали навчальний рік у школах дистанційно через віднесення до "червоної" зони епідбезпеки

У той час, як Івано-Франківськ вирішив продовжити шкільні канікули до 14 вересня , школи Чернівців почали навчальний рік з 1 вересня в дистанційній формі через те, що місто віднесли до "червоної" зоні епідемічної небезпеки . Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької міської ради, передають Українські Новини.

"Новий навчальний рік в чернівецьких школах розпочнеться 1 вересня в дистанційній формі",- йдеться в повідомленні.

Раніше на позачерговій сесії депутати міськради дозволили школам працювати в звичайному режимі, але остаточне рішення залишили за керівництвом установ.

У повідомленні наголошується, що всі школи і дитсадки, з огляду на ситуацію в місті і рекомендації Міністерства охорони здоров'я, прийняли рішення про дистанційне навчання починаючи з 1 вересня.

У ньому також наголошується, що в умовах "червоної" зони навчальні заклади працюватимуть до 14 вересня.

До 14 вересня дитсадки не працюватимуть.

Влада Чернівців сподівається, що з 14 вересня рішення про віднесення міста до "червоної" зони буде переглянуто і карантинні обмеження пом'якшені.

Як повідомляли Українськi Новини, попри віднесення Чернівців до "червоної зони", Чернівецька міська рада дозволила роботу ринків, магазинів, закладів громадського харчування, дитячих садків і шкіл.

Через що поліція розпочала досудове розслідування щодо часткового скасування Чернівецькою міською радою карантину, передбаченого у "червоній зоні".

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