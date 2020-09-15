За день в Києві ще 24 класи перевели на "дистанційку" через коронавірус

Поки захворюваність коронавірус у Києві різко зросла , кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося незмінною — 4, а переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 24 до 188 порівняно з 14 вересня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, станом на 15 вересня 4 школи закрито на карантин і 188 класів переведено на дистанційне навчання.

При цьому в столиці 4 тимчасово закриті групи в закладах дошкільної освіти.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 14 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 285 осіб до 17 714, померлих - на 11 до 283.

Також в Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

Тим часом, у комунальників немає розпорядження КМДА про перевезення пасажирів тільки на половині місць для сидіння, тому воно не виконується.

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