Нацбанк продовжує знижувати курс гривні: скільки коштуватиме долар у четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD у той час, як долар і євро ростуть в обмінниках

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5216 1 долар США 28,1195 1 швейцарський франк 31,0301 10 ієн 2,6768 10 російських рублів 3,7564 1 євро 33,3877

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 16 вересня, курс долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився у порівнянні з 15 вересня на 9,04 коп. до 28,2274 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 19,36 коп. до 28,0142 UAH/USD.

Тим часом економіст Олег Пендзин дав пораду, в чому краще зберігати заощадження, поки курс долара є нестбільним.

Крім того, економісти дали прогноз стану гривні восени, підмітивши, що курс гривні до кінця року до долара ослабне. Керівник відділу аналітики ГК "Forex club" Андрій Шевчишин згоден, що посилиться потенціал впливу на курс експортерів-імпортерів і Нацбанку і ослабне з боку Мінфіну і нерезидентів.

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