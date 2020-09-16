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16 вересня 2020, середа, 13:51 8
Економіка 2020-09-16T15:00:04+03:00
Українські Новини
Курс продажу долара для платіжних карток зріс

Курс продажу долара для платіжних карток зріс

Кира Молчанова
Курс валют, Курс, курс долара, Платіжні картки
Гроші.
Гроші.

У середу курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився порівняно з 15 вересня на 9,04 коп. до 28,2274 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 19,36 коп. до 28,0142 UAH/USD, тоді як НБУ встановив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт підвищився на 16,82 коп. до 32,9517 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,03 коп. до 33,4754 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карток:

  Долар США  Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,0142 28,2274 32,9517 33,4754 3,31 4,46
Максимальний 28,0500 28,3286 33,2000 33,6500 3,61 5,00
Мінімальний 27,9500 28,1500 32,5500 33,3500 3,00 3,91

Як повідомляли Українські Новини, економіст Олег Пендзин заявив, що курс долара на сьогодні занижений, і це не додає додаткових доходів до державного бюджету. Тому валюту вигідніше зберігати в гривні

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 вересня на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

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