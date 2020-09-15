Гривня продовжує падати. Економіст розповів, у якій валюті вигідніше зберігати заощадження

Нацбанк знизив курс гривні на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD. Економіст Олег Пендзин заявив, що курс долара на сьогодні занижений, і це не додає додаткових доходів до державного бюджету.

Про це він розповів ефірі телеканалу "Україна 24".

"У цьому році в бюджеті курс закладений 29,5 ... Потрібно розуміти, що курс долара на сьогодні занижений, і це не додає додаткових доходів до державного бюджету. Я думаю, що в наступному році співвідношення планового курсу до фактичного буде значно наближеним . Це дасть можливість отримати в бюджет всі, що ми плануємо", — сказав він.



Експерт дав пораду, в чому краще зберігати заощадження при такому прогнозі.

"Курс буде більш-менш стабільним. Але по долару вам в банку дадуть дуже маленькі відсотки. Гривня в цьому плані буде вигідніша, тому що по ній можна отримати більше відсотків по депозиту" , — сказав він.



Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують девальвацію гривні.



Раніше експерти розповіли, що буде з курсом нацвалюти до кінця року.

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