Випадок кліщового енцефаліту зафіксовано у Волинській області

У Волинській області у жінки зафіксовано енцефаліт. Фото: prozoro.info

У Волинській області у жінки зафіксовано енцефаліт. Фото: prozoro.info

У Волинській області зафіксовано випадок кліщового вірусного енцефаліту у той час, як в Києві за добу від коронавірусу померли 8 осіб

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, захворіла 39-річна жінка.

На початку серпня під час прогулянки в лісі її вкусив кліщ, якого жінка витягла самостійно.

Через кілька тижнів у неї піднялася температура, з'явилося запаморочення, головний біль, діарея.

"Наступного день жінка звернулася за медичною допомогою, була госпіталізована в інфекційне відділення. За результатами лабораторного дослідження отримано позитивний результат на кліщовий вірусний енцефаліт", - сказано в повідомленні.

Перебіг захворювання середньої тяжкості.

Як повідомляли Українські новини, коронавірусну інфекцію Covid-19 комарі та кліщі своїм укусом переносити не можуть через його відсутність в крові хворих.

Тим часом за 3 місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма (кліщовий бореліоз).

Крім того, в червні мешканці Європи скаржилися на неймовірну кількість комарів.

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