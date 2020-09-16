Випадок кліщового енцефаліту зафіксовано у Волинській області

У Волинській області зафіксовано випадок кліщового вірусного енцефаліту у той час, як в Києві за добу від коронавірусу померли 8 осіб. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, захворіла 39-річна жінка. На початку серпня під час прогулянки в лісі її вкусив кліщ, якого жінка витягла самостійно. Через кілька тижнів у неї піднялася температура, з'явилося запаморочення, головний біль, діарея. "Наступного день жінка звернулася за медичною допомогою, була госпіталізована в інфекційне відділення. За результатами лабораторного дослідження отримано позитивний результат на кліщовий вірусний енцефаліт", - сказано в повідомленні. Перебіг захворювання середньої тяжкості. Як повідомляли Українські новини, коронавірусну інфекцію Covid-19 комарі та кліщі своїм укусом переносити не можуть через його відсутність в крові хворих. Тим часом за 3 місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма (кліщовий бореліоз). Крім того, в червні мешканці Європи скаржилися на неймовірну кількість комарів.