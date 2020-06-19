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19 червня 2020, пʼятниця, 06:15 8
Суспільство 2020-06-19T08:15:02+03:00
Українські Новини
Кліщі і комарі не зможуть заразити вас коронавірусом, — імунолог

Кліщі і комарі не зможуть заразити вас коронавірусом, — імунолог

Кира Молчанова
комарі, Коронавірус, Covid-19, клащі
Комар. Фото: pixabay
Комар. Фото: pixabay

Коронавірусну інфекцію Covid-19 комарі та кліщі своїм укусом переносити не можуть через його відсутність в крові хворих.

Про це Українським Новинам повідомив вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

"Не бачу ніякої можливості цього, це просто з розряду фантастики, тобто це взагалі виключено. Коронавірус майже не присутній в крові, навіть у тяжкохворих, тому кров пацієнтів є досить безпечною рідиною", - сказав він.

Донський заявив, що навіть якщо б коронавірус був присутній в крові, то його поширення через укуси цих комах було б неможливим через короткий період життя кліщів і комарів, а відтак - відсутність можливості укусів одною комахаю двох і більше осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна повідомила, що висока температура повітря за рахунок ультрафіолетового випромінювання знижує агресивність передачі коронавірусу.

17 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 829 до 34 063, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 966 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 9,4%, кількість нових летальних випадків знизилася на 25,8%.

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