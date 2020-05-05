В Україні за три місяці зафіксували 236 випадків хвороби Лайма

У той час, як в Україні вже 12 697 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, за 3 місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма (кліщовий бореліоз).

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"За 3 місяці 2020 року в Україні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, найбільша кількість випадків інфікування зазвичай фіксується в травні-листопаді.

Наголошується, що в минулому році було зафіксовано 4 482 випадки захворювання, 492 хворих - діти до 17 років.

833 випадки було зафіксовано в сільській місцевості.

Як повідомляли Українські Новини, з початку поточного року захворіли на ботулізм 15 осіб, 1 людина померла.



Крім того, за минулий тиждень у Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5%.



Тим часом пандемія коронавірусу може тривати два роки. За словами дослідників, вірус буде складніше контролювати ніж грип через те, що останнім часом зросла кількість безсимптомних носіїв.