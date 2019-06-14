Європейці скаржаться на аномально велику кількість комарів

В цьому році комарі проявляють неймовірну агресивність. Фото: pixabay.com

В цьому році комарі проявляють неймовірну агресивність. Фото: pixabay.com

Мешканці Європи скаржаться на неймовірно величезну кількість кровосисних комарів, пік активності яких в Україні в минулому році припав на серпень. З початку тижня у соцмережі Facebook стали распостраняться тривожні сповіщення про нашестя комарів та їх агресивній поведінці.

Перші пости з'явилися в Європі, зокрема в Польщі та Ізраїлі.

"Снилося, наче замість одягу на мені хмара метеликів. Прокинулася геть поїдена комарами. Дуже смішно.", - поділилася мешканка Ізраїлю.

"Зазвичай комарі мене не люблять. Але в цьому році їм здасться пофіг шо жерти. За 7 років у Варшаві вперше таке нашестя. Їм що, Сибіру мало?", - написала мешканка Варшави.

"Не знаю як у вас, але цього року КОМАРІ в нас вродили добре... 😀", - з гумором поставився до ситуації житель Шпротави.

Слідом за скаргами з Заходу, з'явилися повідомлення серед українського населення. Зокрема, як повідомляють очевидці, гіперактивні кровопивці помічені у Львові і його околицях, і, враховуючи масштаби комариної армії, мешканцям інших областей також можна очікувати.

У Львівській області вже постраждали як люди, так і тварини. Zaxid.net дізнався причини появи комарів в такій кількості.

Як зазначили львівські вчені, "надмірна кількість опадів у весняний період, а потім тривала спека посприяли збільшенню площі для розмноження личинок, тому в цьому році спостерігаємо масштабну популяцію комарів".

Для того щоб максимально убезпечити себе від укусів кровопивців необхідно носити світлий одяг, використовувати захисний спрей від укусів і цитрусові запахи і уникати прогулянок у вологому середовищі.

Нагадаємо, що від комарів можна врятуватися з допомогою музики.

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