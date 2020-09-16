Кабмін скасував обмеження зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку

Кабінет Міністрів скасував обмеження із зарплати членам правління Державного Ощадного банку, Приватбанку і Державного експортно-імпортного банку.

У середу, 16 вересня, під час засідання уряду було прийнято відповідне рішення, передають Українські Новини.

"Крім того, цим проєктом акта за пропозицією Міністерства фінансів пропонується внести зміни в розпорядження Кабміну... Це питання, яке регулює питання зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З його слів, обмеження по зарплаті членам правління вищевказаних банків створює ризики для втрати кваліфікованих кадрів і невиконання стратегій і бізнес-планів банків.

Як повідомляли Українські Новини, 28 серпня КС визнав неконституційним обмеження на час карантину зарплат чиновників до 47 тис. гривень.

У квітні Рада обмежила на час карантину зарплату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління держкомпаній, членів наглядових рад держкомпаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Раніше обмеження зарплат чиновникам президент Володимир Зеленський просив Верховну Раду зняти, хоча Офісу президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не торкнулося.

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