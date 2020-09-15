Карантин в Україні. МОЗ хоче змінити роботу транспорту, шкіл і дитсадків

іністерство охорони здоров'я має намір ініціювати зміни в роботу транспорту, шкіл і дитячих садків в умовах карантину у той час, як в Київській області заборонили проводити концерти , а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, такі домовленості були досягнуті під час селекторної наради з представниками органів місцевого самоврядування.

"Міністерство ініціює відповідні зміни до постанови уряду щодо карантинних заходів, які торкнуться роботи освітніх установ, дитячих садів і транспорту. Мери міст в свою чергу взяли на себе відповідальність щодо забезпечення контролю за дотриманням встановлених вимог та правил адаптивного карантину", - сказано в ньому.

Однак в повідомленні не уточнюється, які саме зміни пропонується внести.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 14 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 285 осіб до 17 714, померлих - на 11 до 283.

Тим часом в Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

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