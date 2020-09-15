Дистанційне навчання ввели в більш ніж 120 навчальних закладах Чернігівської області

Тоді як в Черкаській області в майже 50 школах і дитсадках виявили зараження коронавірусною інфекцією , на Чернігівщині влада переводить на дистанційне навчання близько 120 навчальних закладів.

Про це повідомляють Українські Новини, з посиланням на повідомлення Чернігівської ОДА від 15 вересня.

Учні 61 школи, а також студенти 5 вишів і 2 закладів професійної освіти були переведені на формат дистанційного навчання в зв'язку з тим, що території, на яких вони розташовані, були віднесені до "червоній" зоні.

Крім того були закриті 48 дитячих садків та 7 закладів дошкільної освіти. Інші навчальні заклади регіону, сказано в повідомленні, продовжують свою діяльність.

Згідно з даними управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА, станом на 15 вересня, в області було виявлено 81 новий випадок зараження коронавірусом. Всього з початку пандемії підтверджено 2 883 випадки зараження.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус в одному з районів Тернопільської області були закриті всі навчальні заклади терміном на 14 днів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я хоче внести зміни до постанови Кабміну щодо карантинних заходів. Вони повинні стосуватися роботи навчальних закладів та громадського транспорту.

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