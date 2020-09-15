підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 20:57 2
Суспільство 2020-09-15T21:24:45+03:00
Українські Новини
Дистанційне навчання ввели в більш ніж 120 навчальних закладах Чернігівської області

Дистанційне навчання ввели в більш ніж 120 навчальних закладах Чернігівської області

Константин Долгий
Чернігівська область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Дистанційне навчання
Шкільний клас. Фото: pixabay
Шкільний клас. Фото: pixabay

Тоді як в Черкаській області в майже 50 школах і дитсадках виявили зараження коронавірусною інфекцією, на Чернігівщині влада переводить на дистанційне навчання близько 120 навчальних закладів.

Про це повідомляють Українські Новини, з посиланням на повідомлення Чернігівської ОДА від 15 вересня.

Учні 61 школи, а також студенти 5 вишів і 2 закладів професійної освіти були переведені на формат дистанційного навчання в зв'язку з тим, що території, на яких вони розташовані, були віднесені до "червоній" зоні.

Крім того були закриті 48 дитячих садків та 7 закладів дошкільної освіти. Інші навчальні заклади регіону, сказано в повідомленні, продовжують свою діяльність.

Згідно з даними управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА, станом на 15 вересня, в області було виявлено 81 новий випадок зараження коронавірусом. Всього з початку пандемії підтверджено 2 883 випадки зараження.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус в одному з районів Тернопільської області були закриті всі навчальні заклади терміном на 14 днів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я хоче внести зміни до постанови Кабміну щодо карантинних заходів. Вони повинні стосуватися роботи навчальних закладів та громадського транспорту.

Більше новин про: Чернігівська область Коронавірус Пандемія коронавірусу Дистанційне навчання

Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ 21:08
Останні теплі дні. Синоптики показали, як зміниться погода до кінця тижня 21:00 Інфографіка
Дистанційне навчання ввели в більш ніж 120 навчальних закладах Чернігівської області 20:57
Помічника депутата Юрченка заарештували 20:38
Захворюваність на ВІЛ знижується. За місяць зафіксовано 1,3 тис. нових випадків 20:33
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok