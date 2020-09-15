Валюта подорожала. Курс доллара и евро в обменниках во вторник

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 сентября на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,49 коп. до 32,8000 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,69 коп. до 33,3031 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,8509 28,1006 32,8000 33,3031 3,34 3,86 Максимальный 27,9500 28,2500 33,0500 33,5000 3,67 5,00 Минимальный 27,7000 27,9800 32,4500 33,1100 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Тем временем, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

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