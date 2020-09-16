Вночі в Києві мотоцикліст збив пішохода: загинули три людини

У столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини. Про це повідомив Київ Оперативний в своєму Telegram-каналі. Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. За даними dtp.kiev.ua, в результаті зіткнення пасажир Yamaha (дівчина) загинула миттєво, пішохід помер через деякий час, водій мотоцикла помер в машині швидкої допомоги. Увага, відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18 років, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою. Як повідомляли Українські Новини, слідом за смертельним ДТП в Київській області, в якому загинули двоє молодих людей, стало відомо, що вчора ввечері, 27 серпня, в центрі Києва п'яний водій автомобіля Mercedes розбив 5 машин на вулиці Антоновича. Раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці і загинула під колесами мікроавтобуса. Раніше повідомлялося про те, що 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.