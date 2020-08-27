Компанія підлітків під Києвом потрапила в смертельну ДТП: двоє загинули, троє в лікарні

У середу, 26 серпня, в місті Березань Київської області сталася смертельна ДТП. Двоє людей — хлопець і дівчина, загинули. Ще трьох госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, автомобіль Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною огорожею. На момент аварії в автомобілі був водій і четверо пасажирів. Всі вони — підлітки, жителі міста Березань.

"20-річний водій і 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події, ще троє пасажирів 17 і 19 років отримали численні травми. Їх госпіталізували в медичний заклад", — сказано в повідомленні поліції.

Як зазначили в поліції, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 8 років або без такого. Розпочато досудове розслідування, з'ясовуються всі обставини ДТП. Чи був водій в стані алкогольного сп'яніння на момент аварії — наразі невідомо.

Нагадаємо, нетверезий водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві, двом з них ампутували ноги.

Раніше, 21 серпня на виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельне ДТП за участю правоохоронця.

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