Під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці й загинула під колесами мікроавтобуса

Вчора, 18 серпня, у с. Чабани Київської області сталася смертельна аварія, в якій загинула жінка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що літня жінка раптово вийшла на дорогу за 10 метрів від переходу і потрапила під колеса мікроавтобуса "Renault".

Зазначається, що автобус протягнув жінку близько десяти метрів.

Автобус протягнув жінку під дном близько 10 метрів.

На місце ДТП протягом 5 хв прибули швидка і рятувальники ДСНС. Жінку витягли з-під автобуса ще живою, проте, в машині швидкої допомоги вона померла.

Смертельна ДТП під Києвом. Фото: ДТП Київ

Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.

Також в Києві на Братиславській перекривали рух через падіння і повис на проводах стовпа.

Також в липні в Київській області 3 липня сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, у результаті якої одна людина загинула і ще четверо опинилися в лікарні.

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