Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ

в той час, як стало відомо, десятку найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв до ВНЗ цього року Стало відомо, які професії стали найпопулярнішими серед тих, хто вступав до професійних технічних училищ в 2020 році Про це йдеться в повідомленні пресслжуби Міністерства освіти і науки України.

Так, найпопулярнішими професіями в 2020 році стали:

Водій автотранспортних засобів

повар

електрогазозварник

кондитер

перукар.

"Вузькогалузеві професії або ті, які передбачають важкі умови праці, користуються меншим попитом серед молоді", - повідомили в МОН.

Серед таких професій, які користувалися в цьому році найменшим інтересом абітурієнтів, в МОН назвали: машиніст трубоукладач, контролер харчової продукції та прокатник гарячого металу.

Як повідомляли Українські новини, у кінці серпня ВНЗ опублікували списки вступників на бюджет .

Також за перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів.

Крім того, 79,2% вступників до ВНЗ в цьому році отримали рекомендацію до зарахування , в той час як в минулому році цей показник склав 75,4%.

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