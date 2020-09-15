Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ

Стало відомо, які професії стали найпопулярнішими серед тих, хто вступав до професійних технічних училищ в 2020 році в той час, як стало відомо, десятку найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв до ВНЗ цього року. Про це йдеться в повідомленні пресслжуби Міністерства освіти і науки України. Так, найпопулярнішими професіями в 2020 році стали: Водій автотранспортних засобів повар електрогазозварник кондитер перукар. "Вузькогалузеві професії або ті, які передбачають важкі умови праці, користуються меншим попитом серед молоді", - повідомили в МОН. Серед таких професій, які користувалися в цьому році найменшим інтересом абітурієнтів, в МОН назвали: машиніст трубоукладач, контролер харчової продукції та прокатник гарячого металу. Як повідомляли Українські новини, у кінці серпня ВНЗ опублікували списки вступників на бюджет . Також за перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів. Крім того, 79,2% вступників до ВНЗ в цьому році отримали рекомендацію до зарахування , в той час як в минулому році цей показник склав 75,4%.