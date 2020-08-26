Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Після завершення 22 серпня подач електронних заяв на вступ до ВНЗ для отримання ступеня бакалавра і магістра, стало відомо, що всього в цьому році абітурієнтами було подано більш ніж 1 млн електронних заяв, тоді як в Україні триває вступна кампанія-2020

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Електронні заяви подало близько 191 тис. абітурієнтів. Це на 25 тис. більше, ніж минулого року.

"Обумовлено це тим, що в цьому році в цілому більшу кількість випускників шкіл і розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подачі заяв", — пояснюють в міністерстві.

Абітурієнти могли подати 5 заяв на місця державного замовлення, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв в цьому році виглядає так:

081 Право — 116 689;

073 Менеджмент — 92 147;

035 Філологія — 76 708;

122 Комп'ютерні науки — 63 410;

014 Середня освіта — 62 676;

051 Економіка — 50 841;

121 Інженерія програмного забезпечення — 47 038;

072 Фінанси, банківська справа і страхування — 46 844;

053 Психологія — 43 791;

075 Маркетинг — 42 379.

А список 10 найпопулярніших ВНЗ країни за кількістю поданих заяв такий:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 56 336;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 46 714;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 268;

Національний університет "Львівська політехніка" — 42 451;

Київський національний торговельно-економічний університет — 40 818;

Національний авіаційний університет – 33 056;

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" — 27 775;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 27 625;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — 23 541;

Національний університет біоресурсів і природокористування України — 22 013.

Вже завтра, 27 серпня, абітурієнти дізнаються, чи вдалося їм вступити на бюджетну форму навчання.

"Навпаки того заяви, за яким буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".

У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Всі ці заяви автоматично беруть участь в конкурсі на контракт", — сказано в міністерстві.

Як повідомляли Українські новини, за перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів.

Також Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв від абітурієнтів.

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