Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Після завершення 22 серпня подач електронних заяв на вступ до ВНЗ для отримання ступеня бакалавра і магістра, стало відомо, що всього в цьому році абітурієнтами було подано більш ніж 1 млн електронних заяв, тоді як в Україні триває вступна кампанія-2020. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Електронні заяви подало близько 191 тис. абітурієнтів. Це на 25 тис. більше, ніж минулого року. "Обумовлено це тим, що в цьому році в цілому більшу кількість випускників шкіл і розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подачі заяв", — пояснюють в міністерстві. Абітурієнти могли подати 5 заяв на місця державного замовлення, а також необмежену кількість заяв на контракт. Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв в цьому році виглядає так: 081 Право — 116 689; 073 Менеджмент — 92 147; 035 Філологія — 76 708; 122 Комп'ютерні науки — 63 410; 014 Середня освіта — 62 676; 051 Економіка — 50 841; 121 Інженерія програмного забезпечення — 47 038; 072 Фінанси, банківська справа і страхування — 46 844; 053 Психологія — 43 791; 075 Маркетинг — 42 379. А список 10 найпопулярніших ВНЗ країни за кількістю поданих заяв такий: Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 56 336; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 46 714; Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 268; Національний університет "Львівська політехніка" — 42 451; Київський національний торговельно-економічний університет — 40 818; Національний авіаційний університет – 33 056; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" — 27 775; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 27 625; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — 23 541; Національний університет біоресурсів і природокористування України — 22 013. Вже завтра, 27 серпня, абітурієнти дізнаються, чи вдалося їм вступити на бюджетну форму навчання. "Навпаки того заяви, за яким буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Всі ці заяви автоматично беруть участь в конкурсі на контракт", — сказано в міністерстві. Як повідомляли Українські новини, за перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів. Також Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв від абітурієнтів.