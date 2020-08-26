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26 серпня 2020, середа, 12:13 38
Суспільство 2020-08-26T14:45:03+03:00
Українські Новини
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Александр Савич
ВНЗ, Абітурієнти, вступна кампанія, вступна кампанія-2020
Абітурієнти. Фото: Українське фото
Абітурієнти. Фото: Українське фото

Після завершення 22 серпня подач електронних заяв на вступ до ВНЗ для отримання ступеня бакалавра і магістра, стало відомо, що всього в цьому році абітурієнтами було подано більш ніж 1 млн електронних заяв, тоді як в Україні триває вступна кампанія-2020.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Електронні заяви подало близько 191 тис. абітурієнтів. Це на 25 тис. більше, ніж минулого року.

"Обумовлено це тим, що в цьому році в цілому більшу кількість випускників шкіл і розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подачі заяв", — пояснюють в міністерстві.

Абітурієнти могли подати 5 заяв на місця державного замовлення, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв в цьому році виглядає так:

  • 081 Право — 116 689;
  • 073 Менеджмент — 92 147;
  • 035 Філологія — 76 708;
  • 122 Комп'ютерні науки — 63 410;
  • 014 Середня освіта — 62 676;
  • 051 Економіка — 50 841;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення — 47 038;
  • 072 Фінанси, банківська справа і страхування — 46 844;
  • 053 Психологія — 43 791;
  • 075 Маркетинг — 42 379.

А список 10 найпопулярніших ВНЗ країни за кількістю поданих заяв такий:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 56 336;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 46 714;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 268;
  • Національний університет "Львівська політехніка" — 42 451;
  • Київський національний торговельно-економічний університет — 40 818;
  • Національний авіаційний університет – 33 056;
  • Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" — 27 775;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 27 625;
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — 23 541;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України — 22 013.

Вже завтра, 27 серпня, абітурієнти дізнаються, чи вдалося їм вступити на бюджетну форму навчання.

"Навпаки того заяви, за яким буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".

У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Всі ці заяви автоматично беруть участь в конкурсі на контракт", — сказано в міністерстві.

Як повідомляли Українські новини, за перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів.

Також Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв від абітурієнтів.

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