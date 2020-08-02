За первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов

За первый день вступительной кампании в Украине, которая началась 1 августа, абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Инфоресурс", передают Українські Новини.

Как сообщает "Инфоресурс", с начала регистрации на вступительную кампанию абитуриенты создали 40 170 электронных кабинетов для вступления с сертификатом ВНО в высшие учебные заведения, из них активированы 40125.

Также продолжается регистрация на вступление в магистратуру. Абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активированы.

Абитуриенты создали более 40 тысяч е-кабинетов. Фото: "Инфоресурс"

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство образования опубликовало подробную инструкцию, как зарегистрировать электронный кабинет и подать документы на желаемую специальность в высшие учебные заведения.

Кроме того, Минобразования ввело ряд новых правил для абитуриентов, которые будут вступать в высшие учебные заведения в 2020 году.

Также в 2020 году госзаказ по образовательной степени "Бакалавр" составляет 84,6 тысяч мест, что на 6% больше по сравнению с прошлы годом.