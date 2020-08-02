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02 августа 2020, воскресенье, 13:15 327
Общество 2020-08-02T13:15:01+03:00
Українські Новини
За первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов

За первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов

Ирина Николенко
Магистратура, Абитуриенты, Вступительная кампания, Е-кабинет, вступительная кампания-2020, выпускники-2020
Вступительная кампания 2020
Вступительная кампания 2020

За первый день вступительной кампании в Украине, которая началась 1 августа, абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Инфоресурс", передают Українські Новини.

Как сообщает "Инфоресурс", с начала регистрации на вступительную кампанию абитуриенты создали 40 170 электронных кабинетов для вступления с сертификатом ВНО в высшие учебные заведения, из них активированы 40125.

Также продолжается регистрация на вступление в магистратуру. Абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активированы.

Абитуриенты создали более 40 тысяч е-кабинетов. Фото: Абитуриенты создали более 40 тысяч е-кабинетов. Фото: "Инфоресурс"

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство образования опубликовало подробную инструкцию, как зарегистрировать электронный кабинет и подать документы на желаемую специальность в высшие учебные заведения.

Кроме того, Минобразования ввело ряд новых правил для абитуриентов, которые будут вступать в высшие учебные заведения в 2020 году.

Также в 2020 году госзаказ по образовательной степени "Бакалавр" составляет 84,6 тысяч мест, что на 6% больше по сравнению с прошлы годом.

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