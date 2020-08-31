подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 22:38 20
Общество 2020-08-31T22:38:01+03:00
Українські Новини
Рекомендации к зачислению в вузы получили 79,2% поступающих. Куда больше всего подали заявлений

Рекомендации к зачислению в вузы получили 79,2% поступающих. Куда больше всего подали заявлений

Валерия Драгомирова
МОН, Вузы, Абитуриенты, Поступающие, Обучение в вузах
Студенты. Фото: freepik
Студенты. Фото: freepik

Министерство образования и науки по предварительным результатам вступительной кампании сообщает, что 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению в вузы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, передают Українськi Новини.

"В этом году на бюджетную форму или форму регионального заказа по 1 и 2 приоритетам принято 49 тыс. 277 заявлений в учреждения высшего образования или 79,2% поступающих получили рекомендации, то есть имели возможность вступить в наиболее желанные вузы", - сказано в нем.

Отмечается, что в 2019 году этот показатель составлял 75,4%.

Также во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. е-заявлений.

Их подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году.

МОН сформировало рейтинг из десяти высших учебных заведений по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования.

Первое место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41 тыс. 783 заявления), 10-е - Киевский национальный торгово-экономический университет (12 тыс. 886 заявлений).

По предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

31 августа завершился прием оригиналов документов для поступающих на базе полного общего среднего образования, претендующих на места государственного заказа.

Как сообщали Українські новини, за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Ранее в киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября

Больше новостей о: МОН Вузы Абитуриенты Поступающие Обучение в вузах

В Минздраве рассказали, стоит ли ждать большой вспышки коронавируса после начала учебного года
В зоне ООС усиливают карантин: что изменится для гражданских и военных
Новости
Рекомендации к зачислению в вузы получили 79,2% поступающих. Куда больше всего подали заявлений 22:38
В Минздраве рассказали, стоит ли ждать большой вспышки коронавируса после начала учебного года 22:18
Под поездом с нефтепродуктами произошел взрыв на железнодорожных путях 21:50
В зоне ООС усиливают карантин: что изменится для гражданских и военных 21:30
В первый день осени ударит адская жара, а местами - дожди с градом. Прогноз погоды на 1 сентября 21:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
Протесты в Минске. Фото: news.tut.by
Протестующие в Минске принесли Лукашенко стилизованный гроб, таракана и тапки. Как проходят митинги в Беларуси 17:55
больше новостей
В Тернополе для школьников выделили специальные троллейбусы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok