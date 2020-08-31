Рекомендации к зачислению в вузы получили 79,2% поступающих. Куда больше всего подали заявлений

Министерство образования и науки по предварительным результатам вступительной кампании сообщает, что 79,2% поступающих получили рекомендации к зачислению в вузы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, передают Українськi Новини.

"В этом году на бюджетную форму или форму регионального заказа по 1 и 2 приоритетам принято 49 тыс. 277 заявлений в учреждения высшего образования или 79,2% поступающих получили рекомендации, то есть имели возможность вступить в наиболее желанные вузы", - сказано в нем.

Отмечается, что в 2019 году этот показатель составлял 75,4%.

Также во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. е-заявлений.

Их подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году.

МОН сформировало рейтинг из десяти высших учебных заведений по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования.

Первое место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41 тыс. 783 заявления), 10-е - Киевский национальный торгово-экономический университет (12 тыс. 886 заявлений).

По предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

31 августа завершился прием оригиналов документов для поступающих на базе полного общего среднего образования, претендующих на места государственного заказа.

Как сообщали Українські новини, за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Ранее в киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября.

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