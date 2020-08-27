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27 серпня 2020, четвер, 09:10 5
Кабмін 2020-08-27T09:40:35+03:00
Українські Новини
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів

Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів

Елена Новикова
ВНЗ, Абітурієнти, вищі навчальні заклади, Вступ до університету, вступна кампанія-2020
Студенти. Фото: freepik
Студенти. Фото: freepik

Сьогодні, 27 вересня, до 12:00 вищі навчальні заклади України опублікують списки абітурієнтів, які вступили на бюджетні місця для отримання ступеня бакалавра (наскрізного магістра). В електронних кабінетах вступників навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування", тоді як Міносвіти опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ серед абітурієнтів. Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Так, повідомляється, що той, хто відмовиться від рекомендації або не виконає вимоги до зарахування в певні терміни, не отримає бюджетне місце 2020 року.

Для зарахування на бюджет абітурієнти повинні будуть до 18-ї години 31 серпня подати оригінали документів до вишу:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • оригінал документа про освіту та додаток до нього;
  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • сертифікати ЗНО;
  • 4 кольорові фотографії 3Х4;
  • заяву на вступ (для абітурієнтів, які подавали заяви через електронний кабінет)
  • інші документи, передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Через ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції на території України, в цьому році абітурієнти можуть подати документи в ЗВО електронною поштою, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП), або відправити звичайною поштою (з обов'язковим описом вкладень).

Абітурієнтам, які подавали електронну заяву і отримали рекомендацію до зарахування, необхідно сформувати з електронного кабінету і підписати КЕП або роздрукувати/написати власноруч і підписати відповідну заяву на вступ.

Відправка документів засобами поштового зв'язку здійснюється з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії установи, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Відправка документів з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється на електронну адресу приймальної комісії установи, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

У випадках дистанційної подачі оригіналів надання оригіналів необхідних документів і укладення договору про навчання між установою вищої освіти і вступниками (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх абітурієнтів) здійснюється протягом 10 робочих днів з дати початку навчання.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу".

Всі ці заяви автоматично беруть участь в конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт статус таких заяв зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)". Цей статус може з'явитися навпроти кількох заяв — тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію вибрати.

Терміни прийому оригіналів документів на контракт визначає сам навчальний заклад, але в цілому зарахування може тривати до 30 вересня.

Як повідомляли Українські новини, МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей.

Також в 2020 кількість бюджетних місць для бакалаврів  збільшили майже на 6% порівняно з минулим роком.

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