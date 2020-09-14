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14 вересня 2020, понеділок, 19:23 7
Фінанси 2020-09-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися

Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися

Кира Молчанова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як у новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 6 коп. до 27,99 UAH/USD після зниження курсу в п'ятницю, 11 вересня, на 7 коп. .

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,94-27,96 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,01-28,03 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,98-28,00 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,90% з 23,74 UAH/USD до 27,99 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 вересня на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Тим часом  експерти прогнозують нову вартість курсу. Курс близько 30 гривень на кінець року - це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку

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