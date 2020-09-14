Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися

В той час, як у новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 6 коп. до 27,99 UAH\/USD після зниження курсу в п'ятницю, 11 вересня, на 7 коп. . Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,94-27,96 UAH\/USD, потім котирування зросли до 28,01-28,03 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,98-28,00 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,90% з 23,74 UAH\/USD до 27,99 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH\/USD. У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 вересня на 7,37 коп. до 28,0363 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH\/USD. Тим часом експерти прогнозують нову вартість курсу. Курс близько 30 гривень на кінець року - це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку