Рубль подешевшав. Курс російської нацвалюти на 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з понеділком 14 вересня , знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу також знизився на 1 копійку і становить 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 15 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,32 3,84 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало в 2020 році падіння ВВП України на 6%, а курс гривні в кінці року 29 UAH/USD. Безробіття в поточному році очікується на рівні 10,5%, в наступному - 10%, у 2022 - 9% і в 2023 році - 8,5%.

Тим часом 15 вересня курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 14 вересня на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

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