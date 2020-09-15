Валюта подорожчала. Курс долара і євро в обмінниках у вівторок

У вівторок, 15 вересня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 14 вересня на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 14,49 коп. до 32,8000 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,69 коп. до 33,3031 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,8509 28,1006 32,8000 33,3031 3,34 3,86 Максимальний 27,9500 28,2500 33,0500 33,5000 3,67 5,00 Мінімальний 27,7000 27,9800 32,4500 33,1100 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало, що в 2020 році ВВП України впаде на 6%, а курс гривні під кінець року становитиме 29 UAH/USD. При цьому зростання ВВП в наступному році прогнозується на рівні 4% при курсі 30 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини