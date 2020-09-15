Сьогодні "Динамо" починає свій шлях в єврокубках. Де дивитися матч

У вівторок , 15 вересня, відбудеться матч між київським "Динамо" і алкмаарським "АЗ" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів . Про це повідомляє УЄФА.

Команди зіграють в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Зустріч пройде без глядачів.

В цьому році 3-ий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів проходить не в двоматчевому форматі, як завжди, а в одноматчевому. Хто відправиться в плей-офф кваліфікації, а хто вилетить з розіграшу ЛЧ і відправиться в Лігу Європи, вирішиться сьогодні.

У разі перемоги, київське "Динамо" в плей-офф кваліфікації ЛЧ зіграє з переможцем пари 3-го раунду кваліфікації "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія).

Також відомо, що сьогодні кияни зіграють у білій, "домашній" формі.

Початок зустрічі о 20:00. Пряма трансляція на каналі "2+2".

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня почалися ігри 2-го туру Української Прем'єр-Ліги, в рамках якої відбувся матч київського "Динамо" і чернігівської "Десни".

Раніше "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1 в Суперкубку України.

Також Українська асоціація футболу визначилася з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в новому сезоні .

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