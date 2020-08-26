"Динамо" обіграло "Шахтар" 3:1, знову залишивши донеччан без Суперкубка України

Гравці й тренери київського "Динамо" після перемоги в Суперкубку Україну-2020. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Гравці й тренери київського "Динамо" після перемоги в Суперкубку Україну-2020. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Вчора, 25 серпня, відбувся матч розіграшу Суперкубка України в Києві на НСК "Олімпійський", в якому зустрілися донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Кияни перемогли з рахунком 1: 3 і завоювали перший трофей в сезоні. Про це повідомляє УПЛ.

Вже на 20 хвилині зустрічі Де Піна точним ударом головою вивів киян вперед, а на 31 хвилині Родрігес ефектно перекинув м'яч через П'ятова, подвоївши перевагу "Динамо".

Гірники відіграли один м'яч на 37 хвилині — за "Шахтар" відзначився колишній гравець "Динамо" Мораес. Але цього гола, який так і залишився для донеччан єдиним, не вистачило.

На 83 хвилині, який вийшов на заміну Соль, після красивого пасу Андрієвського поставив крапку в матчі, остаточно поховавши надії донецької команди на нічию в основний час.

Цей Суперкубок став першим трофеєм, який Мірча Луческу виграв в якості головного тренера "Динамо". Прикметно, що сталося це саме в матчі з його колишньою командою. З донецьким "Шахтарем" Луческу брав Суперкубок України 6 разів.

Також варто зазначити, що цей Суперкубок став для київської команди третім поспіль.

Як повідомляли Ураїнські новини, найближчі матчі в Україні відбудуться без глядачів.

Також донецький "Шахтар" зазнав найбільшої поразки в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА, програвши міланському "Інтеру" 5:0.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини