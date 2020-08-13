підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Спорт
  • У УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні
13 серпня 2020, четвер, 09:04 5
Спорт 2020-08-13T09:30:01+03:00
Українські Новини
У УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні

У УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні

Тетяна Зотова
Спорт, Футбол, Динамо, Кубок України з футболу, Шахтар
Кубок України з футболу Фото: УАФ
Кубок України з футболу Фото: УАФ

Виконком УАФ не дивлячись на інфікування коронавірусом керівника Національної асоціації Андрія Павелка, провів чергове засідання. Про це інформує офіційний сайт Будинку футболу.

На ньому спортивні чиновники, зокрема, затвердили регламент проведення Кубка України з футболу в майбутньому сезоні.

Відзначається, що перший етап даних змагань стартує 26-29 серпня цього року. Він буде масовим: у ньому візьмуть участь клуби Першої та Другої ліг, а також кращі аматорські команди країни.

Перші представники головного дивізіону країни підключаться до розірашу трофея на другому етапі. Його базова дата - 16 вересня.

Два лідери українського футболу - київське "Динамо" та донецький "Шахтар" - володар Кубка минулого сезону і чемпіон України відповідно, візьмуть старт у турнірі на етапі 1/4 фіналу 3 березня наступного року.

У другому, третьому раундах і на етапі 1/8 фіналу в Кубку будуть починати свої виступи по чотири команди елітного дивізіону у відповідності з їхнім турнірним становищем на той момент.

Фінал Національного кубка має відбутися 12 травня майбутнього року. Згідно планам УАФ його має прийняти Тернопіль. У цьому місті не змогли провести головний матч за футбольний трофей країни в нинішньому році через загострення пандемії COVID-19.

Як повідомляли "Українські Новини", у фіналі минулого розіграшу Кубка України київське "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" у серії післяматчевих пенальті.

Більше новин про: Спорт Футбол Динамо Кубок України з футболу Шахтар

Може мати катастрофічні наслідки. У ВООЗ виступили...
На матчі "Минай" - "Динамо" фанати вивісили банер ...
Перший матч під керівництвом Луческу "Динамо" зігр...
Сьогодні в Києві на Олімпійському відбудеться матч...
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу
Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину
Новини
Списання боргу за газ на 20 млрд грн призведе до скорочення заборгованості держбюджету, - глава УкрТКЕ Блащук 11:20
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у всій країні 11:09
Курс рубля: російська нацвалюта в обмінниках подорожчала 10:53
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих 10:48
На початку навчального року у школах перевірятимуть, як учні засвоїли метаріал, вивчений дистанційно 10:28
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
більше новин
Кожен сьомий споживач Хмельниччини боргує за доставку газу 14:48 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу 16:22
більше новин
До кінця карантину — 19 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok