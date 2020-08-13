У УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні

Виконком УАФ не дивлячись на інфікування коронавірусом керівника Національної асоціації Андрія Павелка, провів чергове засідання. Про це інформує офіційний сайт Будинку футболу.

На ньому спортивні чиновники, зокрема, затвердили регламент проведення Кубка України з футболу в майбутньому сезоні.

Відзначається, що перший етап даних змагань стартує 26-29 серпня цього року. Він буде масовим: у ньому візьмуть участь клуби Першої та Другої ліг, а також кращі аматорські команди країни.

Перші представники головного дивізіону країни підключаться до розірашу трофея на другому етапі. Його базова дата - 16 вересня.

Два лідери українського футболу - київське "Динамо" та донецький "Шахтар" - володар Кубка минулого сезону і чемпіон України відповідно, візьмуть старт у турнірі на етапі 1/4 фіналу 3 березня наступного року.

У другому, третьому раундах і на етапі 1/8 фіналу в Кубку будуть починати свої виступи по чотири команди елітного дивізіону у відповідності з їхнім турнірним становищем на той момент.

Фінал Національного кубка має відбутися 12 травня майбутнього року. Згідно планам УАФ його має прийняти Тернопіль. У цьому місті не змогли провести головний матч за футбольний трофей країни в нинішньому році через загострення пандемії COVID-19.

Як повідомляли "Українські Новини", у фіналі минулого розіграшу Кубка України київське "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" у серії післяматчевих пенальті.