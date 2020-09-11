Сьогодні стартує 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги. "Динамо" зіграє з "Десною". Де дивитися матчі

Сьогодні, 11 вересня, починаються ігри 2-го туру Української Прем'єр-Ліги, в рамках якої відбудеться матч київського "Динамо" і чернігівської "Десни". Про це повідомляє УПЛ. 2-ий тур відкриє зустріч "Динамо" - "Десни", яка відбудеться сьогодні, 11 вересня, о 19:00, в Києві на НСК "Олімпійський". Календар 2-го туру виглядає так: 11 сентября (п'ятниця) "Динамо" - "Десна" 19.00, пряма трансляція на телеканалі "2 + 2" 12 сентября (субота) "Дніпро-1" - "Олімпік" 14:00 "Колос" - "Львів" 17:00, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" 13 вересня (неділя) "Минай" - "Олександрія" 14:00, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1" "Зоря" - "Маріуполь" 17:00 "Ворскла" - "Інгулець" 19:30, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1". Матч "Рух" - "Шахтар", який повинен був відбутися в суботу, 12 вересня, перенесено, оскільки у кількох гравців львівської команди виявлений коронавірус. Як повідомляли Українські новини, "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1 в Суперкубку України. Також Українська асоціація футболу визначилася з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в новому сезоні .