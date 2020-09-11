Сьогодні стартує 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги. "Динамо" зіграє з "Десною". Де дивитися матчі

Сьогодні, 11 вересня, , в рамках якої відбудеться матч київського "Динамо" і чернігівської "Десни" . Про це повідомляє УПЛ. починаються ігри 2-го туру Української Прем'єр-Ліги , в рамках якої відбудеться матч

2-ий тур відкриє зустріч "Динамо" - "Десни", яка відбудеться сьогодні, 11 вересня, о 19:00, в Києві на НСК "Олімпійський".

Календар 2-го туру виглядає так:

11 сентября (п'ятниця)

"Динамо" - "Десна" 19.00, пряма трансляція на телеканалі "2 + 2"

12 сентября (субота)

"Дніпро-1" - "Олімпік" 14:00

"Колос" - "Львів" 17:00, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

13 вересня (неділя)

"Минай" - "Олександрія" 14:00, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

"Зоря" - "Маріуполь" 17:00

"Ворскла" - "Інгулець" 19:30, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Матч "Рух" - "Шахтар", який повинен був відбутися в суботу, 12 вересня, перенесено, оскільки у кількох гравців львівської команди виявлений коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1 в Суперкубку України.

Також Українська асоціація футболу визначилася з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в новому сезоні .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини