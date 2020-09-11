підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Сьогодні стартує 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги. "Динамо" зіграє з "Десною". Де дивитися матчі
11 вересня 2020, пʼятниця, 17:21 7
Спорт 2020-09-11T19:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні стартує 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги. "Динамо" зіграє з "Десною". Де дивитися матчі

Сьогодні стартує 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги. "Динамо" зіграє з "Десною". Де дивитися матчі

Александр Савич
Футбол, Матч, УПЛ, Динамо-Десна
УПЛ. Фото: upl.ua
УПЛ. Фото: upl.ua

Сьогодні, 11 вересня, починаються ігри 2-го туру Української Прем'єр-Ліги, в рамках якої відбудеться матч київського "Динамо" і чернігівської "Десни". Про це повідомляє УПЛ.

2-ий тур відкриє зустріч "Динамо" - "Десни", яка відбудеться сьогодні, 11 вересня, о 19:00, в Києві на НСК "Олімпійський".

Календар 2-го туру виглядає так:

  • 11 сентября (п'ятниця)
  • "Динамо" - "Десна" 19.00, пряма трансляція на телеканалі "2 + 2"
  • 12 сентября (субота)
  • "Дніпро-1" - "Олімпік" 14:00
  • "Колос" - "Львів" 17:00, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
  • 13 вересня (неділя)
  • "Минай" - "Олександрія" 14:00, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
  • "Зоря" - "Маріуполь" 17:00
  • "Ворскла" - "Інгулець" 19:30, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Матч "Рух" - "Шахтар", який повинен був відбутися в суботу, 12 вересня, перенесено, оскільки у кількох гравців львівської команди виявлений коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1 в Суперкубку України.

Також Українська асоціація футболу визначилася з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в новому сезоні .

Більше новин про: Футбол Матч УПЛ Динамо-Десна

Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно 18:58
Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог 18:45
У Києві в годину-пік "замінували" центральні станції метро 18:24
Коронавірус в Європі: Австрія вводить обов'язкове носіння масок 18:09
Напад Фото: z-city.com.ua
У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем людину 17:58
більше новин
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok