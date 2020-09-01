Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру

Слідом за жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якій визначився противник київського "Динамо" , стало відомо, що дирекція Української Прем'єр-Ліги затвердила календар 2-го туру чемпіонату. Про це повідомляє УПЛ.

Матчі відбудуться 11, 12 і 13 вересня.

Київське "Динамо" зіграє з чернігівської "Десною" в п'ятницю, 11 вересня, відкривши 2-ий тур, а донецький "Шахтар" зустрінеться з львівським "Рух" 12 вересня, в суботу.

Таким чином, календар 2-го туру виглядає так:

11 сентября (п'ятниця)

"Динамо" - "Десна" 19:00

12 сентября (субота)

"Дніпро-1" - "Олімпік" 14:00

"Колос" - "Львів" 17:00

"Рух" - "Шахтар" 19:30

13 вересня (неділя)

"Минай" - "Олександрія" 14:00

"Зоря" - "Маріуполь" 17:00

"Ворскла" - "Інгулець" 19:30.

Як повідомляли Українські новини, "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1 в Суперкубку України .

Також футбольний клуб "Динамо" презентував нову форму на сезон 2020-2021.

Крім того, у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус.

Кубка України з футболу в наступному сезоні.

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