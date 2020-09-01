Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру

Слідом за жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якій визначився противник київського "Динамо", стало відомо, що дирекція Української Прем'єр-Ліги затвердила календар 2-го туру чемпіонату. Про це повідомляє УПЛ. Матчі відбудуться 11, 12 і 13 вересня. Київське "Динамо" зіграє з чернігівської "Десною" в п'ятницю, 11 вересня, відкривши 2-ий тур, а донецький "Шахтар" зустрінеться з львівським "Рух" 12 вересня, в суботу. Таким чином, календар 2-го туру виглядає так: 11 сентября (п'ятниця) "Динамо" - "Десна" 19:00 12 сентября (субота) "Дніпро-1" - "Олімпік" 14:00 "Колос" - "Львів" 17:00 "Рух" - "Шахтар" 19:30 13 вересня (неділя) "Минай" - "Олександрія" 14:00 "Зоря" - "Маріуполь" 17:00 "Ворскла" - "Інгулець" 19:30. Як повідомляли Українські новини, "Динамо" обіграло "Шахтар" 3: 1 в Суперкубку України . Також футбольний клуб "Динамо" презентував нову форму на сезон 2020-2021. Крім того, у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус. Кубка України з футболу в наступному сезоні.