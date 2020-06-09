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  • Міністр культури Ткаченко вважає, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку
09 червня 2020, вівторок, 08:33 9
Політика 2020-06-09T09:30:02+03:00
Українські Новини
Міністр культури Ткаченко вважає, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку

Міністр культури Ткаченко вважає, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку

Елизавета Кесельман
Фільми, актори, Олександр Ткаченко, чорний список
Олександр Ткаченко. Фото: 112
Олександр Ткаченко. Фото: 112

Новопризначений Верховною Радою міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко виступив із заявою про те, що внесення іноземного актора до чорного списку на заборону в'їзду в Україну не може одночасно бути підставою для заборони фільмів з його участю. Про це він заявив у ефірі телеканалу "UA: Перший", передає "Страна.юа".

"По-перше я вважаю, що ті санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади... На мій погляд одна справа, коли порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуть на полицю", - сказав Ткаченко, коментуючи виключення російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу для української національної безпеки.

Міністр зазначив, що з цим питанням необхідно розібратися, щоб внесення в такі "чорні списки" було прозорим і зрозумілим.

"На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд не може одночасно бути підставою для того, щоб фільми, в яких брали участь ці люди були заборонені", – додав Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Шмигаль підтримав Олександра Ткаченко на посаду міністра культури.

Також ми повідомляли про те, що відомо про нового міністра культури Олександра Ткаченка.

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