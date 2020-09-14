Ткаченку "дали в вухо яйцем" на виступі з нагоди 100 днів на посаді міністра

В міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка н евідомий кинув яйце перед його пресконференцією з нагоди 100 днів на посаді міністра культури.

Про це міністр повідомив під час пресконференції, передають Українські Новини.

"... Наші ідеї примирення, пропагування різноманітності в українській культурі, діалогу навряд чи подобаються крайнім сторонам політичного процесу. Тому що ми про єдність, а навпаки багато людей звикли гойдалками, які існують у політиці, користуватися для розхитування ситуації і набору ваги для своїх політичних балів... Так само, як і забудовники. Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернуть, наприклад, державі "Укркінохроніку"... Коли я заходив сюди, мені дали в вухо яйцем. Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні", - сказав він.

При цьому Ткаченко вважає роботу на посаді міністра культури цікавою.

Він зазначив, що за допомогою підтримки депутатів і президента Володимира Зеленського, яка у нього є, можна багато чого зробити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Шмигаль підтримав Олександра Ткаченко на пост міністра культури.

Після призначення на пост сіністр культури Ткаченко заявив, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку .

Також ми повідомляли про те, що відомо про нового міністра культури Олександра Ткаченка.

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