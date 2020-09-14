Рубль после выходных начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с пятницей, 11 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду также повысился на 2 копейки и составляет 3,85 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,85 Максимальный 3,65 5,00 Минимальный 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Также &P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD после существенного падения перед выходными.

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