Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори, - представник Росії Козак

Після домовленості про продовження перемир'я на Донбасі, політичні радники лідерів нормандського формату (Німеччина, Росія, Франція, Україна) домовилися про те, що Верховна Рада розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їх проведення в Донецькій і Луганській областях.

Про це заступник керівника адміністрації президента Росії повідомив журналістам за підсумками зустрічі політичних радників, яка завершилася ввечері 11 вересня в Берліні, передає російське агентство ТАСС.

Також Козак повідомив, що сторони домовилися про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі і механізмів його підтримки.

Водночас він охарактеризував підсумки зустрічі як відсутність проривів.

"На жаль, не можу похвалитися тим, що з усіх питань вдалося досягти узгоджених рішень", - додав він.

Козак вказав на те, каменем спотикання на переговорах залишається питання постанови українського парламенту про місцеві вибори, яка, на думку російського представника, суперечить мінським угодам.

"Домовилися про те, що найближчим часом у Верховній Раді України буде розглянуто проєкт постанови, яка коригує постанову, ухвалену 15 липня", - зазначив він.

Заступник голови адміністрації президента РФ додав, що учасники зустрічі домовилися спробувати узгодити питання, що викликають суперечки, до кінця вересня.

"Домовилися про те, що на рівні наших помічників, заступників продовжиться діалог з усіх цих питань, спробуємо до кінця вересня виробити узгоджені рішення... Ми просимо внести визначеність для того, щоб у всіх форматах, в яких ведуться переговори, ми дотримувалися єдиних принципів, єдиних позицій, щоб не розмовляли різними мовами", - сказав він.

Зокрема, зі слів Козака, питання проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні не обговорювалося, як і ситуація навколо Олексія Навального.

Дата проведення нової зустрічі політрадників "нормандської четвірки" поки невідома.

Как сообщали Українськi Новини, політичні радники лідерів Нормандського формату (Німеччина, Росія, Франція, Україна) підтримали заклик України щодо продовження режиму припинення вогню на Донбасі.

Також ЦВК вважає законною заборону місцевих виборів на Донбасі, хоча там були вибори Президента і Ради.

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