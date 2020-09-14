Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заперечує, що на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) українська сторона зобов'язалася переглянути постанову Верховної Ради про місцеві вибори в частині їх проведення на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна" 13 вересня, передають Українські Новини.

"Ніяких зобов'язань від української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було. Це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту. Ми тільки поінформували колег щодо "нормандської зустрічі", що депутатом від "Слуги народу" зареєстровано ще 28 липня постанову про зміни. Ця постанова сьогодні є і вона найближчим часом буде винесено в зал Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля як юридичного документа", - сказав він.

За словами Єрмака, на зустрічі була досягнута домовленість, що до кінця вересня буде відкрито доступ до непідконтрольної території Донбасу Міжнародному комітету Червоного Хреста, відсутність якого раніше гальмувала процес обміну утримуваними особами.

Керівник Офісу очікує, що конкретні дати обміну почнуть обговорюватися вже з цього тижня.

Наразі, за його словами, до списків на обмін з кожного боку включено близько 100 осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше за результатами зустрічі радників "нормандського формату" заступник керівника Адміністрації Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак заявив про досягнення домовленості, що український парламент перегляне постанову про місцеві вибори в частині Донбасу.

Раніше Путін назвав постанову Ради про місцеві вибори такою, що суперечить "мінським домовленостям".

Даною постановою вибори призначені на 25 жовтня на підконтрольній Україні території, а на решті території Донбасу неможливі до передачі Україні контролю над кордоном.

9 серпня на своєму першому засіданні в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі глава української делегації Леонід Кравчук поінформував учасників про направлення звернення до Ради з проханням розглянути питання відповідності "мінським домовленостям" постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Парламент поки не розглядав це звернення.

Тим часом з 0:00 27 липня набула чинності домовленість про повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Сторони повинні дотримуватися перемир'я до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

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