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15 вересня 2020, вівторок, 10:38 7
Суспільство 2020-09-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень

В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень

Валерия Драгомирова
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Мінімалка
Мінімалка

З 1 січня 2021 року Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити прожитковий мінімум в розмірі 2 189 гривень, а мінімальну зарплату - 6 000 гривень.

Про це йдеться в зареєстрованому у парламенті 14 вересня законопроєкті №4000, передають Українські Новини.

Передбачається, що в 2021 році прожитковий мінімум з 1 січня складе 2 189 гривень, з 1 липня - 2 294 гривні, а з 1 грудня - 2 393 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років з 1 січня 2021 року - 1 921 гривня, з 1 липня - 2 013 гривень, з 1 грудня - 2 100 гривень; дітей у віці від 6 до 18 років з 1 січня 2021 року - 2 395 гривень, з 1 липня - 2 510 гривень, з 1 грудня - 2 618 гривень; працездатних осіб з 1 січня 2021 року - 2 270 гривень, з 1 липня - 2 379 гривень, з 1 грудня - 2 481 гривня; осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2021 року - 1 769 гривень, з 1 липня - 1 854 гривні, з 1 грудня - 1 934 гривні.

У проєкті держбюджету-2021 передбачено зростання мінімальної заробітної плати та встановлення її в розмірі з 1 січня - 6 тис. гривень, у погодинному розмірі - 36,11 гривні, а з 1 липня - 6,5 тис. гривень і 39,12 гривні відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада збільшила мінімальну зарплату з вересня з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень.

Тим часом в липні в Україні показник середньої зарплати у порівнянні з минулим місяцем зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривень.

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