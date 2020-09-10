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10 вересня 2020, четвер, 13:13 8 Інфографіка
Суспільство 2020-09-10T15:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні зменшився показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за липень

В Україні зменшився показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за липень

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсіонери, виплата пенсій, пенсія, пенсія в Україні, розрахунок пенсій
Пенсії
Пенсії

В Україні показник середньої зарплати для розрахунку пенсій в липні 2020 року порівняно з минулим місяцем зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривень.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду України в соцмережі Facebook. 

"Затверджено показник середньої заробітної плати за липень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", — сказано в ньому. 

Показник середньої заробітної плати в Україні для обчислень пенсії за липень Показник середньої заробітної плати в Україні для розрахунку пенсії за липень. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд 

Як повідомляли Українські Новини, українцям почали виплачувати підвищені пенсії. Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень. Все тому, що вона вираховується як 40% від мінімальної зарплати. Тому, якщо "мінімалка" в січні зросте до 6 тисяч, мінімальна пенсія за віком становитиме 2 400, а в липні 2021 — 2 600 гривень.

Крім того, яку пенсію з інвалідності платитимуть українцям

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