В Україні зменшився показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за липень

В Україні показник середньої зарплати для розрахунку пенсій в липні 2020 року порівняно з минулим місяцем зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривень.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду України в соцмережі Facebook.



"Затверджено показник середньої заробітної плати за липень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", — сказано в ньому.

Показник середньої заробітної плати в Україні для розрахунку пенсії за липень. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд

Як повідомляли Українські Новини, українцям почали виплачувати підвищені пенсії. Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень. Все тому, що вона вираховується як 40% від мінімальної зарплати. Тому, якщо "мінімалка" в січні зросте до 6 тисяч, мінімальна пенсія за віком становитиме 2 400, а в липні 2021 — 2 600 гривень.



Крім того, яку пенсію з інвалідності платитимуть українцям.

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