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14 серпня 2020, пʼятниця, 10:44 44
Президент 2020-08-14T13:45:03+03:00
Українські Новини
Мінімалка в Україні зростатиме тричі. Коли і на скільки

Мінімалка в Україні зростатиме тричі. Коли і на скільки

Елена Новикова
Президент України, Володимир Зеленський, Мінімальна заробітна плата, Мінімальна зарплата, законопроєкт, мінімалка, підвищення мінімальної зарплати
В Україні планують підвищити мінімальну зарплату
В Україні планують підвищити мінімальну зарплату

Президент Володимир Зеленський заявляє, що мінімальна заробітна плата зросте з вересня до 5 тис. гривень, з 2021 року — до 6 тис., а до 2022 року — до 6,5 тис. гривень.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Упевнений, що депутати проголосують за законопроєкт, поданий президентом України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми — збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І протягом 2021 року буде третя частина — ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", — сказав він.

Зеленський просить парламент підтримати законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень на позачерговому засіданні 25 серпня, після Дня незалежності.

"Підвищення "мінімалки" сприятиме виведенню з тіні зарплат українців, коли роботодавець офіційно встановлює працівникові найнижчий дозволений законом оклад, а іншу частину зарплати віддає в конверті, ухиляючись від сплати єдиного соцвнеску", — сказано в повідомленні.

Також, з слів Зеленського, після підвищення зростуть доходи працівників бюджетної сфери (вчителів, медиків, соціальних працівників), оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив'язаню до мінімальної зарплати.

Голова ради Національного банку україни Богдан Данилишин назвав цю ініціативу своєчасною.

"У першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%. Підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи і, відповідно, збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини необхідне і доцільне в цей момент", — сказав він.

Голова Федерації профспілок Григорій Осовий зазначив, що фонд оплати праці в структурі витрат на виробництво в Україні дуже незначний — на рівні 5-8%, в той час як в європейських країнах 25-30%, тому в бізнесу є ресурс для підвищення зарплат.

Як повідомляли Українські Новини, за червень середні номінальні заробітки збільшилися відразу на 9,8%, досягнувши 11 579 гривень.

Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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