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14 серпня 2020, пʼятниця, 20:19 6
Суспільство 2020-08-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
МОЗ відніс Болгарію, ОАЕ й Ірландію до країн "зеленої зони"

МОЗ відніс Болгарію, ОАЕ й Ірландію до країн "зеленої зони"

Надежда Комендантова
МОЗ, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Закордонний паспорт. Фото: mandruy.com
Закордонний паспорт. Фото: mandruy.com

У той час, як Греція потрапила в "червону зону", міністерство охорони здоров'я віднесло Болгарію, Об'єднані Арабські Емірати і Ірландію, які відкриті для українських туристів, до країн "зеленої зони".

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українськi Новини.

Станом на 14 серпня Болгарія, ОАЕ та Ірландія внесені в список країн "зеленої зони", у той час як станом на 10 серпня вони були включені в "червону зону".

Усього в список країн "червоної зони" внесено 70 держав, щодо 15 з них немає даних щодо поширення коронавірусу.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Албанія, США, Ірак, Ліван, Чорногорія, Сербія, Багамські острови, Мексика, Мальдіви, Вірменія, Північна Македонія, а також закриті для українських туристів Росія, Іспанія, Молдова, Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Туніс, Білорусь, Туреччина, Словенія, Єгипет, Коморські острови, Пакистан, Багамські острови, Великобританія, Іран, а також закриті для українських туристів Італія, Грузія, Чехія, Польща, Канада, Китай, Німеччина, Франція.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 45,6.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня введені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

До "червоної зони" будуть відноситися держави, в яких кількість нових випадків захворювання COVID-19 за останні 14 днів перевищує такий показник на території України, або відсоток приросту кількості хворих за останні 14 днів у порівнянні з попередніми 14 днями складе більше 30% .

Проте список країн, відкритих для українців, збільшився до 42.

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