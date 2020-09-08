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  • Український турист помер у Туреччині від коронавірусу. Його тіло не можуть доставити на батьківщину
08 вересня 2020, вівторок, 21:00 8
Події 2020-09-08T21:45:02+03:00
Українські Новини
Український турист помер у Туреччині від коронавірусу. Його тіло не можуть доставити на батьківщину

Український турист помер у Туреччині від коронавірусу. Його тіло не можуть доставити на батьківщину

Кира Молчанова
Турист, Турція, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в Турції
Помер турист. Фото: facebook.com/viktoria.lyach
Помер турист. Фото: facebook.com/viktoria.lyach

У відкритій для українських туристів Туреччини від коронавірусу помер турист із Закарпаття, який відпочивав на курорті з сім'єю. Тепер родичі не можуть доставити тіло померлого на батьківщину.

Вікторія Лях повідомила про смерть чоловіка на своїй сторінці в Facebook.

"У мене зараз не вистачає слів, щоб щось написати, ти був частиною нашого серця і душі, ти був замком з його високими стінами, нашим спокоєм, нашою радістю, ти, милий, для нас був цілим всесвітом! Ні, ти не помер, ти будеш жити вічно в наших серцях і думках", - написала Вікторія.

Подробиці інциденту розповіла подруга сім'ї Ірина Гуцол. Вона попросила допомоги у небайдужих, бо страхова фірма відмовилася доставляти тіло померлого в Україну.

"Потрібна ваша допомога! У моєї подруги Вікторії Лях помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Ця страшна пандемія косить і забирає кращих з кращих. Тому прошу про допомогу, так як Віка з дочкою біля чоловіка в Туреччині і потрібні величезні кошти, щоб транспортувати тіло чоловіка додому", - написала Ірина.

Жінка пояснила, що у чоловіка була страховка на випадок захворювання на коронавірус. Коли він захворів, то страховка покрила лікування. Але чоловік помер на наступний день після того, як термін дії поліса закінчився. Після цього компанія відмовилася брати на себе витрати за репатріацію.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина змінила правила в'їзду для іноземних туристів у зв'язку з пандемією коронавірусу – зміни вводяться стосовно ручної поклажі, документів і тестування на Covid-19 в аеропортах.

Також у всій Туреччині через недотримання карантину на курортах під час релігійних святкувань фіксують збільшення випадків захворювання на коронавірус.

 

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