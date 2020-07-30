Курортна Болгарія скасувала ПЛР тести на коронавірус для українців

Ще два дні тому Болгарія скасувала обов'язкову вимогу для українців, які їдуть у тур на відпочинок проходження ПЛР-тесту на коронавирс, яку нещодавно запровадила.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Болгарії, передають Українські Новини.

"З завтрашнього дня, 31 липня, громадяни України та Йорданії можуть в'їхати до Болгарії без проведення ПЛР-тесту", - сказано в ньому.

Болгарія відкрила кордон для всіх українців, у тому числі подорожуючих з туристичною метою, з 16 липня без зобов'язання здачі тесту на COVID-19 або проходження карантину.

27 липня Болгарія зобов'язала українців, які в'їжджають в країну з 30 липня, надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного в останні 72 години.

Проте 30 липня Болгарія вирішила виключити Україну зі списку країн, громадяни яких зобов'язані проходити тестування на коронавірус.

За інформацією посольства України в Болгарії, це рішення діє до 31 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Європейський Союз зможе відкрити кордони для українських туристів у разі, коли кількість хворих на 100 тис. населення не буде перевищувати середній показник в ЄС, який станом на 1 липня становив 16 хворих на 100 тис.

Станом на 27 липня в Україні показник захворюваності становив 66,7 на 100 тис. населення.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.