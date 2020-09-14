Долар і євро на початку тижня підскочили. Курс валют в обмінниках 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD підвищився порівняно з курсом валют на 11 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 8,99 коп. до 32,6562 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,21 коп. до 33,1579 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній 27,7837 28,0363 32,6562 33,1579 3,36 3,86 Максимальний 27,9000 28,2500 32,9500 33,5000 3,65 5,00 Мінімальний 27,6000 27,9400 32,2500 32,3000 2,50 3,66

Як повідомляли Українські Новини, S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD після істотного падіння перед вихідними.

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