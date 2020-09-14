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14 вересня 2020, понеділок, 16:16 19
Фінанси 2020-09-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок

Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс долара
Курс долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 вересня, у той час, як євро і долар "злетіли" в обмінниках 14 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 14 вересня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0168
1 долар США 28,0003
1 швейцарський франк 30,885
10 ієн 2,6429
10 російський рубль 3,7104
1 євро 33,2476


Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом нацвалюти до кінця року. Курс гривні до кінця року курс гривні до долара ослабне. 

Крім того, девальвацію гривні восени прогнозує компанія Concorde Capital. Також восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.

Тим часом експерти прогнозують нову вартість курсу. Курс близько 30 гривень на кінець року - це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку.

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