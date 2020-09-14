Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 10,00 коп. , що встановлюється ним на 15 вересня, у той час, як євро і долар "злетіли" в обмінниках 14 вересня. до 28,0003 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют на 14 вересня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0168 1 долар США 28,0003 1 швейцарський франк 30,885 10 ієн 2,6429 10 російський рубль 3,7104 1 євро 33,2476



Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом нацвалюти до кінця року. Курс гривні до кінця року курс гривні до долара ослабне.



Крім того, девальвацію гривні восени прогнозує компанія Concorde Capital. Також восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.



Тим часом експерти прогнозують нову вартість курсу. Курс близько 30 гривень на кінець року - це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку.

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