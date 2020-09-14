Хомчак одужав від коронавірусу

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак одужав від коронавірусної інфекції Covid-19. Про його хворобу та самоізоляцію стало відомо 10 вересня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті gрезидента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський під час традиційного селекторної наради привітав Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака з одужанням від COVID-19", - сказано в ньому.

У свою чергу Хомчак повідомив, що ситуація з коронавірусів в зоні проведення операції об'єднаних сил стабільно контролюється.

За його словами, 11 представників ЗСУ, Національної гвардії і Державної прикордонної служби із зони проведення ООС є активними хворими і проходять лікування вдома, а 43 людини перебувають на самоізоляції.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилася на 0,57%, нових летальних випадків - збільшилася на 10%.

У Київській області заборонили проводити концерти , а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

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