В Україні понад 154 тис. випадків коронавирусу, за добу - 2 476 хворих

12 вересня кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 476 до 154 335, кількість померлих від захворювання збільшилася на 30 осіб до 3 178 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилася на 20, 2%, нових летальних випадків - в 2,4 рази.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українськi Новіні.



Згідно з ним, станом на ранок 12 вересня в Україні зареєстровано 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 людей видужали.



За добу зафіксовано 2 476 нових випадків захворювання, одужали 547 осіб, померли 30 осіб.



Таким чином, 12 вересня показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, що видужали - 2 476 проти 547.



Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що видужали, і померлих) на ранок 12 вересня склала 82 264 особи, що на 2,4% більше в порівнянні з попередньою добою.



За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (17 261), Львівській (16 914) та Харківській областях (12 584). У Чернівецькій області зафіксовано 12 117 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 11 215 випадків, в Рівненській - 10 469, в Одеській - 9 482, у Тернопільській - 8 882, в Закарпатській - 8 625, у Київській - 6 849, у Волинській - 6 289, у Вінницькій - 4 808, у Житомирській - 4 292, в Хмельницькій - 3 968, у Дніпропетровській - 3 262 випадки.



2 714 випадків виявлено в Чернігівській області, 2 495 випадки - в Черкаській, 2 401 випадок - в Сумській, 2 347 випадків - в Запорізькій, 2 095 випадків - в Донецькій, 1 953 випадки - в Миколаївській, 1 195 випадків - в Полтавській, 904 випадки - в Кіровоградській, 628 випадків - в Херсонській і 586 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, медики назвали фактор, що підвищує ймовірність тяжкого перебігу коронавирусу.



Тим часом Київ може потрапити в "червону зону" карантину.

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