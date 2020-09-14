Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль

У неділю, 13 вересня, кількість зафіксованих випадків заворюваня на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211 у порівнянні з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилося на 0, 57%, нових летальних випадків - збільшилася на 10%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 14 вересня в Україні зареєстровано 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 462 нових випадки захворювання, одужали 650 осіб, померли 33 людини.

Таким чином 13 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж таких, що видужали, - 2 462 проти 650.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що видужали, і померлих) на ранок 14 вересня склала 84 043 людини, що на 2,2% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (17 429), Львівській (17 057) та Харківській областях (12 853).

У Чернівецькій області зафіксовано 12 252 випадки коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 11 357 випадків, в Рівненській - 10 555, в Одеській - 9 687, у Тернопільській - 9 234, в Закарпатській - 8 675, у Київській - 6 961, в Волинській - 6 353, у Вінницькій - 4 844, у Житомирській - 4 390, у Хмельницькій - 4 008, в Дніпропетровській - 3 342 випадки.

2 788 випадків виявлено в Чернігівській області, 2 579 випадки - в Черкаській, 2 502 випадки - в Сумській, 2 403 випадки - в Запорізькій, 2 101 випадок - в Донецькій, 2 051 випадок - в Миколаївській, 1 223 випадки - в Полтавській, 909 випадків - в Кіровоградській, 644 випадки - в Херсонській і 600 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, в Київській області чинна заборона на проведення концертів та, крім того, на роботу розважальних закладів, що не дотримуються карантинних правил.

Крім того, у світі минулої доби було встаноалено рекорд із добового приросту хворих на коронавірус – 308 тис. осіб.

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