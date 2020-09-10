Головнокомандувач ЗСУ Хомчак захворів на коронавірус

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак захворів на коронавірус. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Генерального штабу.

"Можу підтвердити, що захворів", - сказав спікер Генштабу Богдан Сеник.

За його словами, наразі Хомчак знаходиться на самоізоляції.

Стан здоров'я його задовільний.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 вересня в Києві кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих — на 4 до 254. Захворіли в тому числі і 11 медиків. У лікарні столиці госпіталізований за минулу добу 51 пацієнт. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також, за статистикою захворювання коронавірусною інфекцією в Україні, 9 вересня в країні виявлено 2 582 випадки до 145 612, а кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 452), в Києві (16 119) та Харківській області (11 832).

Крім того, заступник міського голови Одеси Павло Вугельман інфікувався коронавірусом. Наразі він знаходиться на самоізоляції, а лікарі оцінюються стан як задовільний.

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