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10 вересня 2020, четвер, 16:58 7
Силові структури 2020-09-10T18:00:02+03:00
Українські Новини
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак захворів на коронавірус

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак захворів на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус у чиновника
Руслан Хомчак. Фото: Міноборони
Руслан Хомчак. Фото: Міноборони

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак захворів на коронавірус. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Генерального штабу.

"Можу підтвердити, що захворів", - сказав спікер Генштабу Богдан Сеник.

За його словами, наразі Хомчак знаходиться на самоізоляції.

Стан здоров'я його задовільний.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 вересня в Києві кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих — на 4 до 254.  Захворіли в тому числі і 11 медиків. У лікарні столиці госпіталізований за минулу добу 51 пацієнт. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також, за статистикою захворювання коронавірусною інфекцією в Україні, 9 вересня в країні виявлено 2 582 випадки до 145 612, а кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 452), в Києві (16 119) та Харківській області (11 832).

Крім того, заступник міського голови Одеси Павло Вугельман інфікувався коронавірусом. Наразі він знаходиться на самоізоляції, а лікарі оцінюються стан як задовільний.

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