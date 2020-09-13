У Києві за добу ще 310 випадків Covid-19: дані по районам

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 12 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 310 осіб до 17 261, померлих - на 3 до 269.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 310 осіб. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 269 киян. На сьогодні в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання COVID-19", - написав він.

Серед тих, хто захворіли:



▫️166 жінок віком від 18 до 82 років. Та 15 дівчаток від одного року до 16.

▫️118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв. Та 11 хлопчиків від 2 до 16 років.

Захворіли, зокрема, 20 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолали 5281 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі -70. У Дарницькому – 54. Та в Дніпровському районі – 36 випадків.

Коронавірус у столиці. Інфографіка: КМДА

Как сообщали Українські Новини, Київ може потрапити до "червоної зони" карантину.



Тим часом в Україні за добу 2 476 хворих.

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