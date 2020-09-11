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11 вересня 2020, пʼятниця, 13:44 9
Суспільство 2020-09-11T13:58:34+03:00
Українські Новини
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень

Посилення карантину в Києві: повний список обмежень

Надежда Комендантова
Карантин, Київ, Коронавірус, карантин в Києві, помаранчева зона
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

З 14 вересня в столиці діятиме низка обмежень після рішення урядової комісії про віднесення Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що входження в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки передбачає такі обмеження:

  • проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більш ніж 220 людей: одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі;
  • заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;
  • відвідування групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб;
  • проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
  • заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш ніж 1 людини на 10 кв. м приміщення;
  • заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в столиці і передмісті;
  • перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

"Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю в столиці, як і в країні складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально — відвідують громадські заклади, — сказав мер Києва. — Поліція, отримує дані про хворих, зобов'язана відстежувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції. Як того вимагає законодавство".

Як повідомляли Українські Новини, в Києві новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 404 випадки за добу.

Раніше в Києві 4 школи і дитсадка закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку".

Також незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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